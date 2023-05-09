عرين الأسود: تصدينا لقوات خاصة بنابلس ثأرا لشهداء غزة

العالم- فلسطين

نص بيان "عرين الأسود" كاملا: -

بسم الله الرحمن الرحيم

إرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون

صدق الله العلي العظيم

بيان مقتضب

اكتشف جند العرين محيط البلدة القديمة في نابلس قوة من الوحدات الخاصة الإسرائيلية في تمام الساعة ٧:٢٤ وبكمين محكم تم تفجير عبوة ناسفة مشظية شديدة الإنفجار بالقوة مما أوقع في القوة بالغ الإصابات كما وأعطبت ثلاث آليات للقوة المقتحمة ثم شكل جند العرين وبرفقة الفصائل المسلحة حزاما ناريا حول القوة المقتحمة من ثلاث جهات لإجباره على الإنسحاب من طريق واحد فقط حيث كان ينتظر القوة المنسحبة رجال لا يعلمهم إلا الله أمطروا القوة بوابل من الرصاص والعبوات الناسفة مما أوقع بالعدو إصابات بالغة وعاد كل جند العرين والمقاومين إلى ثغورهم بفضل الله بسلام.

أهلنا في غزة يا غزة العزة نزف شهدائكم وشهدائنا اليوم إلى العلا وعزائنا وعزاء هذا الشعب أننا نعلم أن غزة هي أول البدايات والنهايات غزة التي تثأر لكل مظلوم تعرف تماما كيف تثأر لشهداؤها ونقول لكم نحن جنودكم وطوع أمركم فاليوم لا صوت يعلو فوق صوتكم ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة.

نقول لأبناء شعبنا وهنا فلتسمح لنا الفصائل وأخوتنا في غزة شرف التحدث بإسمها نقول بإسم المقاومة في كل فلسطين لأبناء شعبنا لا تهنوا ولا تحزنوا ونقول للعدو ارتقب جيدا فكلها ساعات وجهنم تفتح أبوابها على مصراعيها

من نابلس جبل النار هنا غزة

وسنرى من سيحاصر من

أخوتكم مجموعات عرين الأسود