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أردوغان يبحث الوضع السوداني مع 'البرهان'

أردوغان يبحث الوضع السوداني مع 'البرهان'
الثلاثاء ٠٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان التطورات في السودان.

العالم - السودان

وأعرب أردوغان للبرهان عن قلقه من زيادة عدد الضحايا والمصابين جراء "اقتتال الأشقاء" في السودان.

الرئيس التركي أبلغ البرهان أيضا أنه في حال التوصل لقرار بدء مفاوضات شاملة في السودان فإن بلاده على استعداد لاستضافتها.

وأكد أردوغان مواصلة تركيا جهودها بالتنسيق مع الأمم المتحدة لتأمين الاحتياجات الإنسانية العاجلة للشعب السوداني.

كما بحث الجانبان التطورات المتعلقة بأمن المواطنين الأتراك في السودان، وعمليات إجلائهم من هناك.

وتتواصل منذ 15 أبريل الماضي اشتباكات في ولايات بالسودان بين الجيش، وقوات "الدعم السريع"، تبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عنها عقب توجه فرق تابعة لكل منهما للسيطرة على مراكز تابعة للآخر.

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