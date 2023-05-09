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الخارجية السورية تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وتعزي عوائل الشهداء الذين ارتقوا جراء العدوان الاسرائيلي

الثلاثاء ٠٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

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