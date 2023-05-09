شاهد..عودة سوريا إلى الجامعة العربية انتصار من العيار الثقيل لدمشق

العالم - خاص بالعالم

وقال الأصفري في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن استعادة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية هي رسالة عربية، بأن لا يمكن للعرب أن يحتموا إلا باتحادهم ووفق مصالح مشتركة تحت مظلة الجامعة العربية، مشيرا إلى أن سوريا هي الحجر الأساس في الأمن القومي العربي.

وأوضح الكاتب السياسي، أن هناك انتصارا كبيرا تحقق في سوريا وهو دحر الإرهاب والصمود بوجه الغزو الأميركي الصهيوني، وهذا كان باكورة عودة سوريا إلى الحضن العربي.

ويرى الأصفري، أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية هي بداية لإجماع رأي عربي من أجل رفع الحصار الاقتصادي الأميركي الجائر على الشعب السوري، لأن الدول العربية لا تستطيع أن تقوم بأي إعمار أو تعاون اقتصادي مع سوريا في ظل الحصار الأميركي.

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