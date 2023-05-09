الثلاثاء ٠٩ مايو ٢٠٢٣
٠٨:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

قوات الصاعقة تنعى استشهاد القادة الثلاثة من سرايا القدس

قوات الصاعقة تنعى استشهاد القادة الثلاثة من سرايا القدس
الثلاثاء ٠٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٠ بتوقيت غرينتش

نعت منظمة طلائع حرب التحرير الشعبية - قوات الصاعقة، لجماهير الشعب الفلسطيني والأمة الاسلامية، استشهاد القادة الثلاثة من سرايا القدس ، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، واللذين قام العدو الصهيوني المجرم ، صباح اليوم الثلاثاء باغتيالهم.

العالم- فلسطين

وجاء في بیان صادر عن منظمة طلائع حرب التحرير الشعبية "قوات الصاعقة"...

نعت منظمة طلائع حرب التحرير الشعبية - قوات الصاعقة، لجماهير شعبنا وأمتنا ، استشهاد القادة الثلاثة من سرايا القدس ، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، واللذين قام العدو الصهيوني المجرم ، صباح اليوم باغتيالهم وهم القادة الشهداء جهاد غنام وخليل بهتيني وطارق عز الدين مع عائلاتهم واطفالهم من خلال غارات إجرامية وحشية قام بها على غزة ورفح ومخيم النصيرات .

ان هذا العدوان الغادر والسافر على مقاومة شعبنا وصموده ، سوف يواجه حتماً من خلال استمرار مقاومته في الرد على هذه الممارسات العدوانية الصهيونية الغاشمة على حق شعبنا ، في تحقيق أهدافه في التحرير والعودة وتقرير المصير، على أرضه وفي وطنه فلسطين ومن البحر الى النهر .

هذا العدوان يأتي ليؤكد للعام كله مدى وحشية وعنصرية واجرام الكيان الصهيوني الباطل والزائل حتماً ، بحكم الواقع والتاريخ ، وليسطر بالدم من جديد ، ما هو مؤكد من حتمية انتصار شعبنا ومقاومته لنيل حريته واستقلاله وسيادته .

الشهداء هم أكرم من في الدنيا و أنبل بني البشر

طريق الشهادة طريق النصر

عاشت فلسطين

وعاش ابطال محور المقاومة

وكل باطل الى زوال

الخلود لشهدائنا الابرار . والنصر آت ... آت ... أت ..

الأمين العام لمنظمة طلائع حرب التحرير الشعبية

قوات الصاعقة

الدكتور محمد قيس

روابط ذات صلة

الجهاد الإسلامي تنعى شهداء العدوان الصهيوني

سرايا القدس تنعى شهداءها القادة جهاد الغنام وخليل البهتيني وطارق عز الدين

اغتيال 3 قيادات للجهاد الإسلامي بقصف صهيوني على غزة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تقنية على 'سناب شات' تهدد صحة مستخدميه

كيف تتغلب على انتفاخ البطن؟

عنف الزوج يزيد احتمالات إصابة الزوجة بالربو والحساسية

خلايا كامنة في العين تعيد الأمل باستعادة البصر

الأردن يدعو لتحرك دولي فوري لوقف العدوان الصهيوني على غزة

سوريا تعزي عوائل الشهداء الذين ارتقوا جراء العدوان الصهيوني على غزة