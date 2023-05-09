قوات الصاعقة تنعى استشهاد القادة الثلاثة من سرايا القدس

العالم- فلسطين

وجاء في بیان صادر عن منظمة طلائع حرب التحرير الشعبية "قوات الصاعقة"...

نعت منظمة طلائع حرب التحرير الشعبية - قوات الصاعقة، لجماهير شعبنا وأمتنا ، استشهاد القادة الثلاثة من سرايا القدس ، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، واللذين قام العدو الصهيوني المجرم ، صباح اليوم باغتيالهم وهم القادة الشهداء جهاد غنام وخليل بهتيني وطارق عز الدين مع عائلاتهم واطفالهم من خلال غارات إجرامية وحشية قام بها على غزة ورفح ومخيم النصيرات .

ان هذا العدوان الغادر والسافر على مقاومة شعبنا وصموده ، سوف يواجه حتماً من خلال استمرار مقاومته في الرد على هذه الممارسات العدوانية الصهيونية الغاشمة على حق شعبنا ، في تحقيق أهدافه في التحرير والعودة وتقرير المصير، على أرضه وفي وطنه فلسطين ومن البحر الى النهر .

هذا العدوان يأتي ليؤكد للعام كله مدى وحشية وعنصرية واجرام الكيان الصهيوني الباطل والزائل حتماً ، بحكم الواقع والتاريخ ، وليسطر بالدم من جديد ، ما هو مؤكد من حتمية انتصار شعبنا ومقاومته لنيل حريته واستقلاله وسيادته .

الشهداء هم أكرم من في الدنيا و أنبل بني البشر

طريق الشهادة طريق النصر

عاشت فلسطين

وعاش ابطال محور المقاومة

وكل باطل الى زوال

الخلود لشهدائنا الابرار . والنصر آت ... آت ... أت ..

الأمين العام لمنظمة طلائع حرب التحرير الشعبية

قوات الصاعقة

الدكتور محمد قيس