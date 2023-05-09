سوريا تعزي عوائل الشهداء الذين ارتقوا جراء العدوان الصهيوني على غزة

العالم- سوريا

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان لها إن سورية تتقدم بأحر التعازي لأسر الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا إثر العدوان والجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة فجر اليوم.

وأضافت الخارجية إن سورية تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وأن مثل هذا السلوك الإجرامي لن يزيدها إلا تمسكاً بهذا الموقف، ولن يؤّدي إلا إلى زيادة عزيمة الشعب الفلسطيني الصامد في متابعة نضاله حتى نيل حقوقه كاملة.

وقالت الخارجية: إن كلمات الإدانة والاستنكار لم تعد تكفي، فالمطلوب الآن اتخاذ إجراءات حقيقية لوضع حد لهذه المجازر "الإسرائيلية" بحق الشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين الصهاينة الذين يحاولون التغطية على أزماتهم الداخلية.