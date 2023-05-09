الأردن يدعو لتحرك دولي فوري لوقف العدوان الصهيوني على غزة

العالم- الأردن

جاء ذلك في بيان للخارجية الأردنية، عقب غارات نفذها الطيران الحربي الصهيوني على قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 13 فلسطينيا من بينهم 4 أطفال و4 نساء و3 من قادة حركة "الجهاد الإسلامي".

وحسب وكالة "اسبوتنيك" نقلا عن قناة "المملكة" الرسمية قال البيان،: تدين وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، التصعيد الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخره العدوان الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، على قطاع غزة، واقتحام مدينة نابلس.

ودعا الناطق باسم الوزارة السفير سنان المجالي، إلى "ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكلٍ فوري وفاعل لوقف هذا العدوان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في القطاع وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة".

وحذر المجالي من أن "استمرار العدوان والانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والاقتحامات الصهيونية للمدن الفلسطينية المحتلة، يهدد بدوامات أوسع من العنف الذي سيدفع الجميع ثمنه".

وقال إن الأردن "يواصل اتصالاته وتحركاته من أجل الوقف الفوري لهذا التصعيد الخطير، واستعادة الهدوء، والحؤول دون تفجر دوامات العنف".