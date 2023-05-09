تحرّك للمودعين في بيروت وسقوط جرحى

العالم- لبنان

وقطع المحتجون الطريق في المحلّة وسط انتشار أمني كثيف، وقد أعلنوا أنهم يتحضرون للإنطلاق نحو الأهداف المحددة لهم، في إشارة إلى المؤسسات المصرفيّة.

وانضمّ إلى المعتصمين النائب ملحم خلف الذي أكّد على وقوفه بالكامل إلى جانب المودعين في قضيتهم.

إلى ذلك، سجلت مناوشات بين عدد من المعتصمين وعناصر مولجة حماية المصارف لتتدخل القوى الأمنية على الفور، ما أسفر عن سقوط عدد من الإصابات.

وإزاء ما حدث، أكد بعض المودعين أن المشكلة ليست مع القوى الأمنية بل مع الطبقة السياسية والمصارف، مؤكدين أنّ التحرك سيكون تصاعدياً حتى تحصيل الحقوق.

دفعت أزمة لبنان المالية ونقص الدولارات في البنوك التجارية إلى فرض حدود صارمة على سحب الدولار ومنع معظم التحويلات إلى الخارج، مما تسبب في افتقار اللبنانيين الذين يتقاضى أغلبهم رواتب بالدولار إلى السيولة.

ومنذ اندلاع الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة في البلاد 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تعرضت البنوك التجارية التي اعتبر أنها تحمل جزءا من المسؤولية عن الأزمة، للهجوم، بما في ذلك أعمال شغب تسببت في تحطم واجهات مصارف وتدمير ماكينات للصرف الآلي في منطقة الحمرا بالعاصمة بيروت.