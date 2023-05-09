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الخارجية الجزائرية تدين العدوان الاسرائيلي على غزة وتدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن للتدخل فورا لوقف الاعتداءات

الثلاثاء ٠٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٦ بتوقيت غرينتش

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