السوداني: وضعنا خطّة موسعة نحو عراق خال من المخدرات

العالم- العراق

وتشارك في المؤتمر كل من الجمهورية الاسلامية الايرانية و المملكة العربية السعودية ومصر، وسوريا ولبنان و الأردن ودولة الكويت و تركيا، بالإضافة الى العراق البلد المضيف. فضلا عن مجلس وزراء داخلية العرب والمكتب العربي لشؤون المخدرات والجريمة ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وتستمر أعمال وفعاليات المؤتمر الدولي الأولى لمكافحة المخدرات في بغداد ليومي التاسع والعاشر من شهر آيار الحالي.

وأفاد مراسل قناة العالم الإخبارية بأن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أكد في مؤتمر بغداد الدولي الأول لمكافحة المخدرات اليوم الثلاثاء أن قضية المخدّرات باتت تهدد المجتمعات وخطرها يهدد كيانات الدول.

وأضاف السوداني: نواجه حرباً معقّدة يتسلل فيها العدو ليفتك بأبنائنا ويدمر أسرنا ويفكك نسيجنا الاجتماعي فحربنا مع المخدرات لا تقل ضراوة وخطرا عن حربنا التي انتصرنا فيها ضدّ الإرهاب.

وقال السوداني: تسلّح مجتمعنا بالقيم الأصيلة وتبنّى رفض هذه السموم التي تخرّب الحاضر والمستقبل وهذا موقف نفتخر به كعراقيين.

كما شدد محمد شياع السوداني على أنه : لم ولن نتساهل في مواجهة المخدرات، لا على المستوى القانوني ولا على المستوى الاجتماعي و قواتنا الأمنية تتعامل مع الاتّجار بالمخدّرات ونقلها وكل من له يد بها، على أنه تهديد أمني وإرهابي.

وصرح السوداني: أنشأنا مصحّات خاصة لعلاج ضحايا الإدمان والمخدرات، تتضمن الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي لهم و العراق شرّع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، وكان نقلة نوعية على مستوى تحديد الأهداف والآليات والعقوبات.

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كما أشار السوداني إلى أنه تم تشكيل الهيأة الوطنية العليا لشؤون المخدّرات والمؤثرات العقلية، ومديرية شؤون المخدّرات في وزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارتي العمل والصحة.

وأكد أن بغداد تحتضن أشقاءها العرب لتوحيد الجهود في مواجهة جائحة المخدرات والبحث في الإحصاءات والمعلومات المتوافرة عنها و كرّسنا الجهود في ظل ستراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات، للسنوات 2023- 2025، ضمن خطّة موسعة نحو عراقٍ خالٍ من المخدرات.

كما تطرق السوداني إلى دور وسائل الإعلام والتعريف المجتمعي مهم، وكذلك إسهامات المؤسسات الدينية والثقافية والتعليمية، للتوعية بمخاطر المخدرات. موكدا لن ندّخر جهداً لمحاربة المخدرات، سواء على المستوى التشريعي أو الميداني، أو تهيئة الكوادر والعناصر المدرّبة والمحترفة للتصدي لها.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء 9- ايار- 2023