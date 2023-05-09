الثلاثاء ٠٩ مايو ٢٠٢٣
١٠:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: احتجاز رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان

الثلاثاء ٠٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٩:١٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مجزرة غزة... طلقة تنادي أبيها +فيديو

في لبنان... الجماعة الإسلامية: العدوان على غزة ما كان ليتم لولا الصمت الدولي

اسلامي: اكثر من 140 حقلا صناعيا في ايران تستفيد من انجازات منظمة الطاقة الذرية

شاهد بالفيديو.. سرايا القدس: سيخلف القائد ألف قائد وسنواصل الدرب حتى زوال الاحتلال

السلطة الباكستانية تحتجز عمران خان خلال تواجده في المحكمة + فيديو

لمتحدث باسم حركة حماس.. شاهد.. 'القانوع' يتحدث للعام عن رد المقاومة ازاء مجزرة غزة