شاهد.. 'القانوع' يتحدث للعام عن رد المقاومة ازاء مجزرة غزة

العالم - خاص بالعالم

وقال "عبد اللطيف القانوع" في حديث لقناة العالم الاخبارية، إن المجزرة الدموية البشعة التي ارتكبها كيان الاحتلال الصهيوني فجرا ليوم الثلاثاء في قطاع غزة لن تمر دون عقاب او حساب.

وأضاف، أن الشعب الفلسطيني والمقاومة موحدون في مواجهة ورد هذا العدوان وان هذه المجزرة لن تمرر مرور الكرام والمقاومة سترد على هذه المجزرة في الية التي تتخذها غرفة العمليات المشتركة.

وأكد القانوع، أن كيان الاحتلال اخطأ في الحسابات وفشل في التقديرات بارتكابه هذه المجزرة، مشدد على أن الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية حاضران للرد على كيان الاحتلال الاسرائيلي، وأن كل المقاومة الفلسطينية وفصائل المقاومة سيكون لها الرد على هذه الجريمة البشعة.

ولفت القانوع الى أن الاحتلال الاسرائيلي منذ فترة يحاول تصدير ازماته الداخلية تارة في الضفة الغربية على جنين او نابلس وطولكرم باستهداف خلايا المقاومة الفلسطينية وكتائب القسام، وتارة في الاقتحامات لباحات المسجد الاقصى المبارك.

وأكد المتحدث باسم حركة حماس، أن مجزرة كيان الاحتلال في غزة اليوم هي محاولة يائسة لتصدير ازماته التي يعاني منها المجتمع الصهيوني ومحاولة لترميم حالة الردع التي تآكلت جراء ضربات المقاومة، لذا الاحتلال الصهيوني يبحث عن انتصار وهمي في هذه المجزرة ويحاول ان يضرب المقاومة الفلسطينية ليس في قطاع غزة انما في جنين ونابلس وفي القدس.

هذا و ارتكب الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، جريمة تمثلت بغارات على قطاع غزة أدت إلى استشهاد 12 فلسطينيا بينهم 3 قيادات بارزة من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

ونعت سرايا القدس قادتها الثلاثة الذين استشهدوا -مع زوجاتهم وعدد من أبنائهم- في الغارات الإسرائيلية على القطاع، والقادة هم أمين سر المجلس العسكري لسرايا القدس جهاد الغنام، وقائد المنطقة الشمالية خليل البهتيني، وطارق محمد عز الدين أحد قادة العمل العسكري بالضفة الغربية.

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