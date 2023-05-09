إتفاق إيراني سعودي بشأن العمرة وفتح البعثات الدبلوماسية

العالم - إيران

وفي معرض شرحه للتصريحات التي أدلی بها وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان في اجتماع عدد من نواب مجلس الشورى الإسلامي قال عمويي: ناقش أمیرعبداللهیان في هذا الاجتماع، عملية تطوير العلاقات بين إيران والسعودية كمؤشر على تعزيز التعاون الإقليمي في الحكومة الحالية.

وتابع: تم الاتفاق على استئناف إيفاد الحجاج الإيرانيين لأداء العمرة (المتوقف منذ عدة أعوام) واستكمال إجراءات إعادة فتح البعثات الدبلوماسية لتعزيز الآفاق الاقتصادية للبلدین.

وأضاف: إستعرض وزير الخارجية التطورات الدولية والإقليمية وأكد أن العالم يتجه نحو نظام متعدد الأقطاب وظهور القوى الإقليمية وواجهت تصرفات الهيمنة الأميركية تحديا أساسيا مع تغيير النظام الدولي في مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك منطقتنا.

وأضاف: کما أشار أميرعبداللهيان إلى تعزيز دور المؤسسات المتعددة الأطراف في تعاون دول الجنوب، بما في ذلك تعاون منظمة شنغهاي للتعاون وبريكس، معربا عن تقديره لمجلس الشوری الإسلامي علی المصادقة السریعة على وثائق انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون.

كما أعرب وزير الخارجية عن أمله في أن يتم الإعلان عن عضوية إيران الكاملة في الاجتماع القادم لهذه المنظمة الذي سيقام في دلهي بالهند.