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حزب الله: نعلن التضامن الكامل مع حركة الجهاد الإسلامي والتأييد التام والصريح لكلّ ‏الخيارات التي تتخذها المقاومة الفلسطينية لردع العدو ‏الصهيوني

الثلاثاء ٠٩ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:١٠ بتوقيت غرينتش

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