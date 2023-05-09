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قناة 12 العبرية: الكيان الإسرائيلي يجري محادثات مع مصر لمنع التصعيد بغزة ومع اليونيفيل لمنع إطلاق صواريخ من لبنان

الثلاثاء ٠٩ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:١٤ بتوقيت غرينتش

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