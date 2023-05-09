الثلاثاء ٠٩ مايو ٢٠٢٣
٠١:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الاعلام العبري: مغادرة 240 مستوطنا من أصل 540 من سكان مستوطنة "كيبوتس نير عام" في غلاف غزة على خلفية التصعيد الأمني

الثلاثاء ٠٩ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو... أوكرانيا تقصف منطقة بلجورود على الحدود مع روسيا

إيران تستضيف بطولة كأس أندية آسيا لكرة اليد 2023

الزراعة الإيرانية: مشتريات القمح المحلي تخطت 1.5 مليون طن

بالفيديو... كيف سيكون رد المقاومة على اغتيال الاحتلال لقادة الجهاد الإسلامي

تشاهدون هذه الليلة من برنامج مع الحدث.. جريمة الاحتلال في غزة وتدفيعه الثمن

غوتيريش: 'أي مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا غير ممكنة'!