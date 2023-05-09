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حزب الله ينعي شهداء المقاومة في غزة ويؤكد تأييده التام لكل خيارات الرد

حزب الله ينعي شهداء المقاومة في غزة ويؤكد تأييده التام لكل خيارات الرد
الثلاثاء ٠٩ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:٣١ بتوقيت غرينتش

نعى حزب الله استشهاد القياديين الكبار في حركة الجهاد الإسلامي الذين ارتقوا مع عائلاتهم ‏إلى الرفيق الأعلى جراء العدوان الصهيوني الغادر على قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء.

العالم- لبنان

وقال الحزب في بيان له: ننعى إلى حركات المقاومة والأمتين العربية والإسلامية وإلى كل الأحرار والشرفاء في ‏العالم استشهاد القياديين الكبار في حركة الجهاد الإسلامي: الشهيد القائد جهاد شاكر الغنام، ‏الشهيد القائد خليل صلاح البهتيني والشهيد القائد طارق محمد عزالدين الذين ارتقوا مع عائلاتهم ‏إلى الرفيق الأعلى جراء العدوان الصهيوني الغادر على قطاع غزة فجر اليوم.‏

وأضاف البيان أن قتل قادة المقاومة سيزيد أمتنا وعياً ‏ووحدة ويجعلها أشد عزيمة وصلابة وتصميماً على المضي في خيار الجهاد والمقاومة حتى ‏تحقيق النصر الكامل

وأكد أن ما قام به العدو الصهيوني من غارات وحشية استهدفت المجاهدين والنساء والأطفال هي ‏جريمة موصوفة بحق الإنسانية

وأعلن حزب الله تضامنه الكامل مع الأخوة في حركة الجهاد الإسلامي وتأييده التام لكل ‏الخيارات التي تتخذها قيادة الحركة وفصائل المقاومة الفلسطينية لردع العدو ‏الصهيوني وحماية الشعب الفلسطيني ومقدساته.

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