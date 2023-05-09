حزب الله ينعي شهداء المقاومة في غزة ويؤكد تأييده التام لكل خيارات الرد

العالم- لبنان
وقال الحزب في بيان له: ننعى إلى حركات المقاومة والأمتين العربية والإسلامية وإلى كل الأحرار والشرفاء في العالم استشهاد القياديين الكبار في حركة الجهاد الإسلامي: الشهيد القائد جهاد شاكر الغنام، الشهيد القائد خليل صلاح البهتيني والشهيد القائد طارق محمد عزالدين الذين ارتقوا مع عائلاتهم إلى الرفيق الأعلى جراء العدوان الصهيوني الغادر على قطاع غزة فجر اليوم.
وأضاف البيان أن قتل قادة المقاومة سيزيد أمتنا وعياً ووحدة ويجعلها أشد عزيمة وصلابة وتصميماً على المضي في خيار الجهاد والمقاومة حتى تحقيق النصر الكامل
وأكد أن ما قام به العدو الصهيوني من غارات وحشية استهدفت المجاهدين والنساء والأطفال هي جريمة موصوفة بحق الإنسانية
وأعلن حزب الله تضامنه الكامل مع الأخوة في حركة الجهاد الإسلامي وتأييده التام لكل الخيارات التي تتخذها قيادة الحركة وفصائل المقاومة الفلسطينية لردع العدو الصهيوني وحماية الشعب الفلسطيني ومقدساته.