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تركيا تعلن عن عقد اجتماع بين وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو ونظيره السوري فيصل المقداد في موسكو غداً

الثلاثاء ٠٩ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:٣١ بتوقيت غرينتش

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