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رابطة علماء اليمن تدين العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني واغتيال قادة المقاومة

رابطة علماء اليمن تدين العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني واغتيال قادة المقاومة
الثلاثاء ٠٩ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

أدانت رابطة علماء اليمن، اليوم الثلاثاء،العدوان الصهيوني الغادر على الشعب الفلسطيني واغتياله ثلاثة قادة من حركة الجهاد الإسلامي".

العالم - اليمن

وأكدت رابطة علماء اليمن على مؤازرتها وتضامنها الكامل الشعب الفلسطيني وقالت:"إن ما يصيبه يصيبنا من منطلق أن فلسطين قضية الأمة الأولى والمركزية.

واضافت،"نؤكد على خيار الجهاد والمقاومة كفريضة وواجب مقدس يأثم تاركه والمتخاذل عنه وندعو الأوساط لتوحيد وتعزيز الساحات والطاقات والقدرات والإمكانات ومواجهة الصهاينة تحت مظلة واحدة بعيدا عن الحسابات والأدبيات الحركية والفصائلية الضيقة".

وأشاد رابطة علماء اليمن بحركات الجهاد والمقاومة فيما ستقوم به من الرد والردع وضرب العدو الصهيوني واستهدافه في أي مكان كحق مشروع ومكفول دينيا وإنسانيا.

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