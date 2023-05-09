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إيران تستضيف بطولة كأس أندية آسيا لكرة اليد 2023

إيران تستضيف بطولة كأس أندية آسيا لكرة اليد 2023
الثلاثاء ٠٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:٠٤ بتوقيت غرينتش

أبرم الاتحاد الإيراني لكرة اليد مع الاتحاد الآسيوي للعبة، مذكرة استضافة النسخة الـ25 لبطولة كأس أندية آسيا 2023.

العالم - إيران

ووقع المذكرة علي رضا باكدل رئيس الاتحاد الإيراني مع محمد طالب عبدالغني ممثل الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، وذلك بعد تأييد البنى التحتية والإمكانيات اللازمة لإقامة الدورة في مدينة إصفهان وسط البلاد.

وحضر برفقة عبدالغني، نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بدر محمد الذياب، حيث تفقدا قاعات المباريات والتمارين وإمكانيات إقامة المسابقة في إصفهان.

وستقام بطولة كأس أندية آسيا لكرة اليد 2023، خلال فترة 1 إلى 12 يونيو/حزيران المقبل.

وسيمثل كرة اليد الإيرانية كل من نادي "فولاد مباركه" و"سباهان" و"شهيد شاملي كازرون".

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