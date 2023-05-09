الثلاثاء ٠٩ مايو ٢٠٢٣
٠٢:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

فيديو/استشهاد فلسطينيين اثنين بقصف إسرائيلي استهدفت سيارة بخانيونس

الثلاثاء ٠٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

استشهد فلسطينيان بقصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي، استهدف مركبة، مساء اليوم الثلاثاء، شرق خانيونس.

العالم- فلسطين

واعلنت مصادر فلسطينية انتشال شهـيدين من مركبة مدنية بعد قصف الاحتلال لها شرق القرارة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: ان قصف خانيونس استهدف خالد الفرا قائد الوحدة الصاروخية بسرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الاسلامي.

وياتي ذلك بعد ساعات قليلة، لم ينفذ خلالها الاحتلال أي عدوان على القطاع، الذي تعرض لقصف بغارات إسرائيلية، فجر الثلاثاء، استهدفت قادة ومواقع لحركة "الجهاد الإسلامي"، ما أسفر عن استشهاد 13 شخصا، بينهم أطفال.

وشهداء عدوان الاحتلال على غزة هم: جهاد غنام (62 عاما) وزوجته وفاء شديد غنام، وخليل البهتيني (44 عاما) والطفلة هاجر البهتيني، وليلي مجدي مصطفي البهتيني، والأسير المحرر المبعد طارق عز الدين وهو من بلدة عرابة جنوب جنين وطفلاه علي عز الدين، وميار عز الدين، والدكتور جمال صابر محمد خصوان، ونجله يوسف، وزوجته مرفت صالح محمد خصوان، ودانية علاء عطا عدس وإيمان علاء عطا عدس، بينهم قادة في الجهاد وعائلاتهم وجيرانهم من النساء والاطفال.

وأطلق جيش الاحتلال تسمية "السهم الواقي" بالعربية على عدوانه واغتيالاته في غزة، أما بالعبرية قد سُميت "الدرع والسهم"، ما قد يشير إلى استعداده لشنّ عدوان على القطاع، قد يكون أطول من عدوانه الأخير.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

كيف سيكون رد المقاومة على اغتيال الاحتلال لقادة الجهاد الإسلامي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو... أجواء الحزن تخيم على بيت الشهيد عز الدين المبعد الى غزة منذ عام2011

فيديو/استشهاد فلسطينيين اثنين بقصف إسرائيلي استهدفت سيارة بخانيونس

بالفيديو... مجازر الإحتلال تدفع الفلسطينيين لمطالبة المقاومة بالثأر بكل قوة

اللواء باقري: إعادة السعودية النظر في علاقاتها مع إيران أعادت دول المنطقة لنهج التقارب

المكتب سياسي لــ"أنصارالله" يصدر بيانا بشأن مجزرة العدو الصهيوني في غزة

عد إصلاح الأضرار التي لحقت به جراء العدوان الإسرائيلي.. استئناف حركة النقل الجوي عبر مطار حلب الدولي اعتبارا من فجر الغد