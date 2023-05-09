فيديو/استشهاد فلسطينيين اثنين بقصف إسرائيلي استهدفت سيارة بخانيونس

العالم- فلسطين

واعلنت مصادر فلسطينية انتشال شهـيدين من مركبة مدنية بعد قصف الاحتلال لها شرق القرارة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: ان قصف خانيونس استهدف خالد الفرا قائد الوحدة الصاروخية بسرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الاسلامي.

وياتي ذلك بعد ساعات قليلة، لم ينفذ خلالها الاحتلال أي عدوان على القطاع، الذي تعرض لقصف بغارات إسرائيلية، فجر الثلاثاء، استهدفت قادة ومواقع لحركة "الجهاد الإسلامي"، ما أسفر عن استشهاد 13 شخصا، بينهم أطفال.

وشهداء عدوان الاحتلال على غزة هم: جهاد غنام (62 عاما) وزوجته وفاء شديد غنام، وخليل البهتيني (44 عاما) والطفلة هاجر البهتيني، وليلي مجدي مصطفي البهتيني، والأسير المحرر المبعد طارق عز الدين وهو من بلدة عرابة جنوب جنين وطفلاه علي عز الدين، وميار عز الدين، والدكتور جمال صابر محمد خصوان، ونجله يوسف، وزوجته مرفت صالح محمد خصوان، ودانية علاء عطا عدس وإيمان علاء عطا عدس، بينهم قادة في الجهاد وعائلاتهم وجيرانهم من النساء والاطفال.

وأطلق جيش الاحتلال تسمية "السهم الواقي" بالعربية على عدوانه واغتيالاته في غزة، أما بالعبرية قد سُميت "الدرع والسهم"، ما قد يشير إلى استعداده لشنّ عدوان على القطاع، قد يكون أطول من عدوانه الأخير.