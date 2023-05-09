أميرعبداللهيان في موسكو للمشاركة في اجتماع سوريا الرباعي

العالم - إيران

وقال سفير إيران: إن التعاون بين إيران وروسيا للمساعدة في حل القضايا الهامشية من أجل الحد من الخلافات والتحرك نحو التعاون المثمر والمفيد لشعوب منطقتنا مستمر بشكل وثيق.

وفي تغريدة على تويتر قال كاظم جلالي عن الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا وسوريا في موسكو: سيصل الليلة وزير الخارجية الدكتور أميرعبداللهيان إلى موسكو للمشاركة في الاجتماع الرباعي الأول لسوريا.

وأوضح أن: التعاون بين إيران وروسيا للمساعدة في حل القضايا الهامشية من أجل الحد من الخلافات والتحرك نحو التعاون المثمر والمفيد لشعوب منطقتنا مستمر بشكل وثيق.

ويعقد غدا الاجتماع الرباعي الأول لوزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا وسوريا في موسكو.

وعقدت جولتان من الاجتماعات في موسكو بحضور نواب وزراء الخارجية ووزراء دفاع 4 دول.