الثلاثاء ٠٩ مايو ٢٠٢٣
٠٤:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

إيران تُخفِّض حصة الدولار بتسوياتها التجارية دون 10%

إيران تُخفِّض حصة الدولار بتسوياتها التجارية دون 10%
الثلاثاء ٠٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الاقتصاد والمالية الإيراني، أن حصة الدولار الاميركي في التسويات التجارية للبلاد انخفضت دون 10 بالمئة.

العالم - إيران

وأستطرد إحسان خاندوزي في تصريح اليوم الثلاثاء، أن ربط شبكة شتاب المصرفية الإيرانية مع شبكات البلدان الأخرى من الإجراءات الجيدة، حيث يواصل البنك المركزي الإيراني مساعيه لاتصالها مع دول أضافية.

وأضاف أن موضوع تسريع وتيرة التبادل التجاري عبر العملات المحلية مدرج على جدول الأعمال.

وأشار الوزير إلى اتصال شبكة شتاب المصرفية بالشبكة الروسية فيما يسعى المركزي الإيراني للارتباط بشبكات تركيا والعراق وعمان.

وتابع أن من الإجراءات الأخرى، التبادل عبر المقاصة والإفادة من إمكانيات اتحاد المقاصة الآسيوي، الذي ستستضيف طهران اجتماعا له بعد نحو 10 أيام.

روابط ذات صلة

البنك المركزي الايراني: سياستنا الاستراتيجية فك الارتباط مع الدولار في المعاملات التجارية

روسيا ستعتمد على 'اليوان' و'الروبل' بدلا من 'اليورو' و'الدولار' في معاملاتها

مصر تنضم الى خطة عربية لتخفيف الاعتماد على الدولار 

هل سنشهد افول الدولار الامريكي، ولماذا؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إتفاق إيراني عراقي على توسيع التعاون القضائي بين البلدين

وزير الصناعة العماني يزور مجمعا إيرانيا شاملا لتشخيص ومعالجة السرطان

بالفيديو... إحتدام التنافس بين أردوغان وأوغلو قبل أيام من الانتخابات الرئاسية

رئيس وزراء باكستان يتهم 'عمران خان' بهجمات شرسة على مؤسسات الدولة

إيران تُخفِّض حصة الدولار بتسوياتها التجارية دون 10%

'اتهامات متبادلة'.. حميدتي يتهم جيش السودان بقصف صاروخي على القصر الجمهوري القديم