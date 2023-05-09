إيران تُخفِّض حصة الدولار بتسوياتها التجارية دون 10%

العالم - إيران

وأستطرد إحسان خاندوزي في تصريح اليوم الثلاثاء، أن ربط شبكة شتاب المصرفية الإيرانية مع شبكات البلدان الأخرى من الإجراءات الجيدة، حيث يواصل البنك المركزي الإيراني مساعيه لاتصالها مع دول أضافية.

وأضاف أن موضوع تسريع وتيرة التبادل التجاري عبر العملات المحلية مدرج على جدول الأعمال.

وأشار الوزير إلى اتصال شبكة شتاب المصرفية بالشبكة الروسية فيما يسعى المركزي الإيراني للارتباط بشبكات تركيا والعراق وعمان.

وتابع أن من الإجراءات الأخرى، التبادل عبر المقاصة والإفادة من إمكانيات اتحاد المقاصة الآسيوي، الذي ستستضيف طهران اجتماعا له بعد نحو 10 أيام.