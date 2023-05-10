ما هدف الاحتلال استهداف فصيل معين خلال مجزرة غزة الوحشية؟

وقال حجازي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "العين الاسرائيلية": ان سلطات الاحتلال بارتكابها هذه المجزرة الوحشية هي رسائل تبلغ للوسطاء يتحدث عنها المسؤولين الصهاينة بشكل واضح، بان المستهدف هو الجهاد الاسلامي، وبالتالي يتوقع الرد ان يكون محصوراً من قبل الجهاد، حتى يتمكن الاحتلال للقيام ربما بعمليات استهداف اضافية، بغية ان يحاول تسجيل بعض النقاط.

واوضح، ان محاولة الاحتلال باستهداف فصيل مقاوم معين من خلال مجزرة، هي لكسر معادلة، فعندما يستهدف فصيل ويجري الرد من قبل هذا الفصيل بمفرده، فان هذه المسألة تؤكد ان الاحتلال قد سجل انجازاً على هذا المستوى، لكن القراءة المتأنية على المستوى الصهيوني حتى هذه اللحظات تقول، بان تأخر رد المقاومة الفلسطينية يؤكد على ان هناك تنسيقاً، وان الرد سيأتي من قبل غرفة العمليات المشتركة كما حصل في المواجهة الاخيرة، كي يسقط الهدف الصهيوني الاساسي من خلال محاولة فصل فصائل المقاومة عن بعضها والاستفراد بالواحد منها.

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