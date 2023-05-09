إتفاق إيراني عراقي على توسيع التعاون القضائي بين البلدين

العالم - إيران

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع اليوم الثلاثاء بين رئيس القضاء العراقي والوفد رفيع المستوى المرافق له إلى طهران، مع رئيس السلطة القضائية الإيرانية.

واعتبر رئيس الجهاز القضائي الإيراني في تصريحه خلال اللقاء، أن العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الإيرانية وجمهورية العراق لا تقتصر على معايير حسن الجوار فحسب، وإنما تنبع من الأواصر الوثيقة والعريقة الثقافية والدينية والمذهبية التي تربط البلدين بعضهما الآخر.

ولفت إيجئي إلى أن الشعب الإيراني يرغب في زيارة العتبات المقدسة داخل العراق، على مدار السنة وبقدر ما تسمح له الظروف والإمكانيات.

ونوه رئيس السلطة القضائية الإيرانية، في هذا السياق، بمراسم زيارة الأربعين الحسينية (ع) التي تقام سنويا بمشاركة مليونية في العراق، واصفا هذه المناسبة بأنها تحولت إلى أنموذج للوحدة بين المسلمين وأتباع مذهب أهل البيت (ع)؛ وبما يشكل بادرة أخرى على القواسم المشتركة الثقافية بين الشعبين الإيراني والعراقي.

وأردف قائلا أن العلاقات الإيرانية العراقية شهدت خلال السنوات الأخيرة نموا كبيرا في مختلف المجالات القضائية والثقافية والسياسية والأمنية والاقتصادية؛ مؤكدا أن دور جهازي القضاء الإيراني والعراقي تجلى بشكل كبير ومؤثر في تنمية هذه الأواصر.

وعلى صعيد آخر، تطرق إيجئي إلى سير المتابعة والنظر في ملف العناصر المتورطة بجريمة اغتيال قادة النصر والمقاومة الأبرار الشهيد قاسم سليماني والشهيد أبومهدي المهندس ورفاق دربهما؛ مثمنا جهود المسؤولين القضائيين في العراق، ومتطلعا إلى حسم المراحل النهائية لهذا الملف بأقرب وقت ممكن.

وأوضح رئيس القضاء الإيراني، أنه بعد المتابعات والإجراءات الدقيقة والشاملة القضائية، فقد صدرت مذكرات الاتهام لجميع الآمرين والمنفذين الضالعين في جريمة اغتيال هؤلاء الشهداء؛ مؤكدا بالقول: إننا سنعاقب كل من شارك في هذه الجريمة وسفك دماء الأبرياء.

إلى ذلك أكد رئيس المجلس القضائي الأعلى في العراق، أن هذه المؤسسة وكافة الأجهزة المنضوية تحتها وبجميع المستويات، تبذل جهودا وافرة من أجل تعزيز العلاقات البناءة والإيجابية مع جمهورية إيران الإسلامية.

ونوه زيدان في تصريحه خلال اللقاء مع رئيس السلطة القضائية الإيرانية اليوم، إلى أن زيارته الحالية للجمهورية الإسلامية جاءت لاستكمال الجهود والإجراءات السابقة بين البلدين.

وأوضح أن مذكرة التفاهم التي وقعت اليوم، تأتي في سياق تعزيز وتمتين وثائق التعاون المبرمة سابقا بين جهازي القضاء الإيراني والعراقي.

واعتبر رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، أن عمق الأواصر المثمرة التي تجمع بين إيران والعراق، تجلت بأوضح صورة ممكنة في مرحلة الحرب ضد الإرهابيين الدواعش؛ حيث امتزجت دماء العراقيين والإيرانيين في سبيل مكافحة عدوهم المشترك.