بنك أهداف الاحتلال.. استشهاد 4 أطفال في العدوان على غزة

العالم- فلسطين

وكانت ميار وشقيقها علي على موعد مع رحلة في مدرستهما “أوائل وقادة”، لقضاء بعض الوقت في الفرح والسرور، إلا أن رحلتهما كانت أبدية إلى دار الخلود، حسبما ذكر "المركز الفلسطيني للإعلام".

كما استشهدت فجر اليوم الثلاثاء الطفلة هاجر البهتيني في القصف الاسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن الطفلة هاجر البهتيني (5 سنوات) ابنة القائد في سرايا القدس خليل البهتيني استشهدت متأثرة بجراحها جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يتداول ناشطون صورة للصغيرة هاجر وهي تبدو سعيدة رفقة أقرانها في روضة أطفال في قطاع غزة.

لكن هاجر البهتيني لن تلتحق اليوم بمدرستها، فقد استشهدت ضمن عدة أطفال صبت عليهم 40 مقاتلة إسرائيلية أطنانا من الجحيم فجر اليوم الثلاثاء.

وقد استشهد في القصف الإسرائيلي 13 فلسطينيا، 9 منهم من النساء والأطفال.

وتحدث بيان لوزارة الصحة في قطاع غزة عن "استشهاد فتاة لترتفع الحصيلة إلى 13 شهيدا وأصيب نحو 20 مواطنا بجراح مختلفة حتى اللحظة جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة".

وأضاف البيان أن عددا من النساء والأطفال من بين الضحايا، مشيرا إلى أن "طواقم الإسعاف لا تزال مستمرة في إجلاء الضحايا من المناطق التي استهدفها الاحتلال".

وكما أن معظم الشهداء من الأطفال والنساء، فقد مثلت أيضا هذه الشريحة الهشة نصف الجرحى على الأقل.

وأفادت تقارير من غزة بسقوط 20 مصابا في الغارات.

ونقل مصور من وكالة الأنباء الفرنسية أنه رأى جثة فتى في مشرحة مستشفى الشفاء في غزة حيث تجمّع المعزون.

وعلى تويتر نشر حساب صورة عائلة وكتب "عائلة كاملة مُسحت من السجل المدني.. كل من في الصورة شهداء".

ونعى فلسطينيون على وسائل التواصل الاجتماعي طبيب أسنان معروفا قُتل هو وزوجته في منزله أثناء الضربات الجوية ووصفوه بأنه صديق وفي ورجل متواضع.

وأظهرت مقاطع فيديو دخانا يتصاعد وألسنة لهب تضيء السماء في الليل، في حين أسرعت سيارات الإطفاء صوب مبنى أصيب في الضربات. وطمأن أحد المسعفين فتاة بدا عليها الاضطراب، وقال "عائلتك كلها بأمان لا تقلقي".

وفي ظل الاستهداف بأطنان المتفجرات، قُرر "تعليق الدوام الدراسي في جميع مدارس قطاع غزة اليوم الثلاثاء حفاظا على سلامة الطلاب نتيجة العدوان الإسرائيلي".

قائمة الشهداء:

وقد نشر حساب غزة الآن أسماء 12 شهيدا وهم:

1 – طارق إبراهيم محمد عز الدين.

2 – علي طارق إبراهيم عز الدين.

3 – ميار طارق إبراهيم عز الدين.

4 – خليل صلاح خالد البهتيني.

5 – يوسف جمال صابر خصوان.

6 – جمال صابر محمد خصوان.

7- دانيه علاء عطا عدس.

8 – هاجر خليل صلاح البهتيني.

9 – مرفت صالح محمد خصوان.

10 – ليلى مجدي مصطفى البهتيني.

11 – جهاد عبد الحافظ غنام.

12 – وفاء شديد الغنام.