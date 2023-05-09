الرئيس الأوزبكي يزور طهران في يونيو المقبل

العالم - إيران

وأضاف قزلجي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء أن: مستوى العلاقات بين إيران وأوزبكستان آخذ بالتوسع منذ اجتماع قمة سمرقند التي شارك فيها رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث تم حسم انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون، وبما أسهم في تنمية التعاون مع سائر الدول الأعضاء أيضا.

ولفت هذا المسؤول أن هناك العديد من مذكرات التعاون التي أبرمت لحد اليوم بين طهران وطشقند؛ مبينا أن زيارة رئيس مجلس النواب الأوزبكي الأخيرة إلى إيران، جاءت تلبية لدعوة نظيره الإيراني وردا على زيارة قاليباف إلى هذا البلد.

وأردف قزلجي أن الجانب الأوزبكي يرغب في الاستفادة من تجارب الإيرانيين في مجال التشريع والتي تمتد إلى 117 عاما؛ لافتا أن المباحثات التي جرت خلال زيارة رئيس برلمان أوزبكستان والوفد المرافق له في إيران، أفضت إلى الاتفاق على رفع مستوى التعاون البرلماني أكثر فأكثر.

وأضاف أن رئيس مجلس النواب الأوزبكي التقى خلال زيارته، رئيس الجمهورية الإسلامية وزار محافظتي إصفهان وخراسان الرضوية، حيث أجرى محادثات مع المحافظَين والتي انتهت بتوقيع بعض الاتفاقات ولاسيما في المجال السياحي بين الجانبين.