رئيس وزراء باكستان يتهم 'عمران خان' بهجمات شرسة على مؤسسات الدولة

العالم - باكستان

وكتب شريف في تغريدة مفصلة على موقع تويتر "ليس لدي شك في أن سياساتك عبارة عن أكاذيب صارخة ومغالطات وهجمات شرسة على الجيش والدولة ومؤسساتها المتعلقة".

وقال شريف إن عمران خان رئيس الوزاء السابق، والذي يمثل للمحاكمة بتهم فساد، يزعم الشرعية لإسقاط النظام القانوني والسياسي.

وتابع "تقوم بتطويع النظام القضائي من أجل أهوائك وتتعامل وكأن القواعد لا تنطبق عليك".

وأشار إلى أن تشويه الجيش الباكستاني كمؤسسة كان نموذجا متكررا في سياسات خان بعد الإطاحة به من السلطة.

وكانت شرطة إسلام أباد قد أعلنت في بيان في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن عمران خان اعتقل في واحدة من العديد من تهم الفساد التي يواجهها.

وألقت قوات الشرطة الباكستانية القبض على خان اليوم، في خطوة من شأنها تأجيج الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد.

وقال مساعد خان المقرب ووزير الإعلام السابق فؤاد شودري: "اعتقل عمران خان".

وأوضح شودري أن مجهولين قاموا بنقل خان إلى مكان مجهول وإن رئيس المحكمة العليا طلب من السلطات مزيدا من التوضيح في هذا الشأن.

واعتقل خان بمقر المحكمة العليا في العاصمة إسلام أباد، حيث كان من المفترض أن يمثل أمام المحكمة على خلفية طلب الإفراج عنه بكفالة.

وكان مكتب المساءلة الوطني، وهو هيئة رقابية لمكافحة الفساد، أصدر مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء السابق.

وقال وزير الداخلية الباكستاني، رانا ثناء الله في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر"، :"تم الاعتقال من قبل مكتب المساءلة الوطني لإلحاقه خسائر بالخزينة الوطنية".

وبثت وسائل إعلام محلية صورا لخان وهو يسحب ويدفع إلى عربة مدرعة داخل مبنى المحكمة.

ويأتي الاعتقال بعد يوم من إصدار الجناح الإعلامي للجيش بيانا استنكر فيه "مزاعم خان الملفقة والخبيثة" بأن كبار المسؤولين العسكريين كانوا وراء محاولات اغتياله.