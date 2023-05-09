الثلاثاء ٠٩ مايو ٢٠٢٣
٠٤:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: العدوان الإسرائيلي أدى إلى تدمير 11 وحدة سكنية بشكل كامل وتم تفعيل خطط الطوارئ منذ اللحظة الأولى لعدوان

الثلاثاء ٠٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. محادثات في جدة السعودية بين طرفي الصراع بهدف إنهاء النزاع

ايطاليا تكشف عن 'خطة مارشال أوروبية كبرى' لـلدول الأفريقية!

إقبال دولي كبير على الاستثمار في قطاع النقل البحري الإيراني

صرخة الفقد واليتم.. من يطبب جراح ابنة الشهيد؟ مشهد مؤثر لطفلة فلسطينية تبكي بحرقة: 'بدي بابا'

الرئيس الأوزبكي يزور طهران في يونيو المقبل

بنك أهداف الاحتلال.. استشهاد 4 أطفال في العدوان على غزة