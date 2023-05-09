مراسلة العالم: مدفعية الاحتلال تستهدف مناطق شرق القرارة بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة

قناة العالم
الثلاثاء ٠٩ مايو ٢٠٢٣
٠٤:٥٦ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
هاشتاغ
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
الإعلام العبري: قصف خان يونس استهدف قائد الوحدة الصاروخية بسرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الاسلامي الشهيد خالد الفرا
مصادر فلسطينية: انتشال شهـيدين من مركبة مدنية بعد قصف الاحتلال لها شرق القرارة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة
مصادر فلسطينية: انتشال شهـيدين من مركبة مدنية بعد قصف الاحتلال لها شرق القرارة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة
مراسلة العالم: مدفعية الاحتلال تستهدف مناطق شرق القرارة بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: العدوان الإسرائيلي أدى إلى تدمير 11 وحدة سكنية بشكل كامل وتم تفعيل خطط الطوارئ منذ اللحظة الأولى لعدوان
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: العدوان الإسرائيلي أدى إلى تدمير 11 وحدة سكنية بشكل كامل وتم تفعيل خطط الطوارئ منذ اللحظة الأولى لعدوان
الإعلام العبري: قصف خان يونس استهدف قائد الوحدة الصاروخية بسرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الاسلامي الشهيد خالد الفرا
مصادر فلسطينية: انتشال شهـيدين من مركبة مدنية بعد قصف الاحتلال لها شرق القرارة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة
مراسلة العالم: مدفعية الاحتلال تستهدف مناطق شرق القرارة بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة
المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة: الاحتلال لم يكتف بالعدوان الغاشم ولكنه أغلق المعابر على القطاع مما ينذر بأزمة إنسانية
مراسلة العالم: مدفعية الاحتلال تستهدف مناطق شرق القرارة بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة
الثلاثاء ٠٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
مع الحدث
شاهد.. استعادة سورية مقعدها في الجامعة العربية والاعتراض الأميركي
الثلاثاء ٠٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٢
أهم الأخبار
وزير الطاقة الإيراني يكشف للعالم حصة ايران من مياه دجلة والفرات
الإثنين ٠٨ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٦
خاص بالعالم- مراسلون
الحكومة والحلول الأمنية الفاشلة +فيديو
الإثنين ٠٨ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٢
خاص بالعالم- مراسلون
محادثات جدة...وتطورات الصراع في السودان، وايران مستعدة لتعزيز الدفاع السوري.. الحدث والدلالات
الإثنين ٠٨ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٧
إیران
أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 08 مايو 2023
الإثنين ٠٨ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٩
العالم الاسلامي
تيك توك وصناعة المحتوى – الجزء الثاني
الإثنين ٠٨ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٥
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
بالفيديو..
محادثات في جدة السعودية بين طرفي الصراع بهدف إنهاء النزاع
ايطاليا تكشف عن 'خطة مارشال أوروبية كبرى' لـلدول الأفريقية!
إقبال دولي كبير على الاستثمار في قطاع النقل البحري الإيراني
صرخة الفقد واليتم.. من يطبب جراح ابنة الشهيد؟
مشهد مؤثر لطفلة فلسطينية تبكي بحرقة: 'بدي بابا'
الرئيس الأوزبكي يزور طهران في يونيو المقبل
بنك أهداف الاحتلال.. استشهاد 4 أطفال في العدوان على غزة
مقالات و تحليلات
سيناريو عودة سوريا الى الجامعة العربية وامتعاض الغرب
تحقيق السلام في اليمن.. المسار الأمريكي - البريطاني هو ذر الرماد على العيون
محادثات جدة حول السودان، والايدي الخفية التي تلعب على وتر الصراع
ما رأيكم في الهاجس الإسرائيلي بتوسع ساحات المقاومة؟
الاقمار التي صرعت استخبارات الاحتلال الاسرائيلي
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.