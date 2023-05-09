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روسيا تهدد واشنطن بالرد على قضية تأشيرات الصحفيين الروس

روسيا تهدد واشنطن بالرد على قضية تأشيرات الصحفيين الروس
الثلاثاء ٠٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف،اليوم الثلاثاء،أن موسكو تدرس اتخاذ خطوات انتقامية ضد الجانب الأمريكي بسبب عدم إصدار تأشيرات للصحفيين الروس لحضور اجتماعات مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي.

العالم - روسيا

ونقلت وكالة تاس عن ريابكوف قوله اليوم ردا على سؤال صحفي بهذا الشأن: "لقد قدمنا بالفعل جزءا من ردنا لكن هناك خطوات جوابية أخرى تتم دراستها ردا على منع اصدار التأشيرات للصحفيين من الجانب الأمريكي"مضيفا: "ليس هناك أي استعجال والأهم أن الأمريكيين سيدركون عندما يتم اتخاذ هذه الإجراءات ما الذي نرد عليه".

وأوضح ريابكوف أن موسكو لن تخفي حرمان الصحفيين الأمريكيين من بعض الجوانب المريحة للعمل في الاتجاه الروسي والقيود الممكنة نتيجة لما فعلوه فيما يتعلق بالصحفيين الروس وبسياسة تقييد عمل وسائل إعلامنا التي أصبحت أكثر جمودا وتحديا بشكل عام.

يُذكر وفي وقت سابق، لم يتلق ممثلو وسائل الإعلام الروسية الذين كان من المقرر أن يرافقوا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لحضور اجتماع مجلس الأمن الدولي التأشيرات الأمريكية على الإطلاق، وقد رفض الجانب الأمريكي توضيح سبب هذا القرار.

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