الهلال الأحمر الإيراني.. خدمات إنسانية وتضحيات كبيرة

العالم – من طهران

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" من طهران "، وبسؤال كوليوند عن مكانة الهلال الأحمر في العالم كوليوند أكد أن جمعية الهلال الأحمر في الجمهورية الاسلامية الايرانية هي جمعية فاعلة ومخططة وناجحة وذكر أنه بحسب السيد الدكتور روكا أحد المسؤولين الكبار في الصليب الأحمر العالمي ومسؤولين آخرين، فانه تعتبر جمعية الهلال الأحمر الايراني- من حيث الأنشطة الوطنية والدولية - واحدة من أفضل 5 دول في العالم، لذلك، فهي تعتبر بقدرتها مؤثرة وفاعلة في العالم أجمع، والصليب الأحمر الدولي، والهلال الأحمر في الجمهورية الاسلامية الايرانية قد لعب دورا مؤثرا وفعالا بالنسبة للشعب الايراني.

وحول تأثير الحظر الأمريكي والغربي على إيران وتأثيره على مختلف القطاعات فيها ومدى تضرر الهلال الاحمر الايراني بهذا الحظر والاثار السلبية لهذا الحظر على المنظمة، أشار كوليوند إلى أن العقوبات الظالمة طالت كل شيء، حتى مسؤولي من الهلال الأحمر الايراني يخضعون للعقوبات، حتى لا نتمكن من تلقي المساعدة الدولية من الصليب الأحمر بسهولة كالتحويلات المصرفية للهلال الأحمر تحت تأثير الحظر الظالم، وشراء مواد الإغاثة مثل سيارات الإسعاف والسيارات ومعدات الإنقاذ، تأثرت تمامًا بالعقوبات الظالمة، ليس فقط ببلدنا.

وتابع كوليوند:"ولكن العديد من البلدان التي تخضع لمثل تلك العقوبات، لذلك طلبنا في اجتماعات الصليب الأحمر فحص الآثار القاسية للحظر على المظلومين والفقراء، وتسجيل تاريخ هذه الآثار الظالمة في الصليب الأحمر العالمي، والآن يقوم الصليب الأحمر بجمع الوثائق التي سيتم تقديمها في الاجتماع الذي يسبق هذا الحدث، ونسجل الآثار القاسية لتلك العقوبات على الصعيد العالمي، ليس الأمر كما لو أنهم يقولون إننا لم نقم بإدراج العقوبات على الهلال الأحمر والصليب الأحمر، فهي خاطئة تمامًا والعقوبات حدثت بالفعل.



وفيما يتعلق بنشاط الجمعية قال رئيس جمعية الهلال الأحمر الايراني:" نحن فاعلون، استنادا على الوثائق المذكورة أعلاه، وكذلك على عقائدنا، مثل كلام الله عز وجل ، وأحاديث وتقاليد الأئمة والشيوخ المعصومين ، والتشريعات. الهلال الأحمر والصليب الأحمر.

وتابع كوليوند قائلا:"لدينا أكثر من 194 آية تتعلق بالصدقات والعمل الصالح، في الوعود الخمسة للدعوة إلى الصلاة وفي الصلاة نردد "حيّ علي خير العمل" ، سارعوا إلى فعل الخير. ساعدوا المحتاجين والفقراء، قللوا من آلامهم ، أنقذوا شخصًا، ساعدوا بعضهم البعض. لدينا آيات مثل: (تعاونوا في البر والتقوى) ، و( اعتصموا بحبل الله) والأهم أن الله تعالى يقول إنك إذا أحييت إنساناً كأنك أحييت البشرية جمعاء.

ولفت كوليوند:"إن العمل الجيد لا حدود له، وبدون تفريق وبدون تمييز بين الطوائف والأديان. من حيث الآيات والتقاليد ، هذه هي وثائقنا الأولية، وقول المعصوم: الجار ثم الدار، الجار أولا ثم البيت. أود أن ألفت انتباهكم إلى كلام قائد الثورة الاسلامية في عيد الفطر، حيث كان تركيزه على محور العبادة وعبادة الله عز وجل

وشدد كوليوند:"يجب على مسلمي العالم، وخاصة في البلدان المجاورة المساعدة وخلق التعاون والتآزر. لذلك ، هذا هو مبدأنا، تتواجد القاعدة وفق قانون وأنظمة التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف لمساعدة بعضها البعض وتقوية بعضها البعض، وهو ما نص عليه النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر لجمهورية إيران الإسلامية والصليب الأحمر الدولي. هذه هي الوثائق التي تمكننا من مساعدة بعضنا البعض في المواقف المختلفة".

وأوضح كوليوند عن إمكانية الهلال الأحمر الايراني بمساعدة الدول ، فأي دولة تحتاج إلى مساعدة لدينا القدرة على القيام بذلك، فنحن نعمل بثبات ونقدم الخدمات الانسانية بدون تفضيل او منية، ويعطينا الله عز وجل الثواب ورضا الناس يزيل التعب من أجسادنا، وهذا يكفينا.





وحول الزلزال الأخير الذي وقع في تركيا وسوريا والأضرار البالغة التي سببها في كلا البلدين وحول الأنشطة والفعاليات التي قدمتها الجمعية للمتضررين في هذا الزلزال، قال كوليوند:"إن مساعدتنا لم تكن موجودة لضحايا الزلزال في سوريا وتركيا فقط، فخلال زلزال العام الماضي الذي وقع في أفغانستان ، كانت المجموعة الأولى التي دخلت أفغانستان هي جمعية الهلال الأحمر الإيراني كان معيار الهلال الأحمر هو مساعدة المحاصرين الذين كانوا تحت الأنقاض. وكما كان في فيضانات باكستان العام الماضي، كان الهلال الأحمر الإيراني من أوائل البلدان التي ساعدت باكستان.







ولفت كوليوند:"في نفس الوقت الذي حدث فيه الزلزال في سوريا وتركيا، كنا منهمكين في الزلزال الذي وقع في البلاد، وشاركنا في تقديم الإغاثة لأولئك المحاصرين في الثلج مثل "Kohrang " على الرغم من حقيقة أننا شاركنا في عمليات ثقيلة، إلا أن شدة وأضرار الزلزال في تركيا وسوريا لم يسبق لها مثيل، أجبرتنا القاعدة الأخلاقية للعمل الخيري والإيمان على المساعدة، أول دولة كانت موجودة في سوريا وتركيا بكل قوتها كانت جمعية الهلال الأحمر للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ساعدت قوات الجيش والحرس الثوري الإيراني كثيرًا كماعملت قوات الحرس الثوري الإيراني بجد لإنشاء معسكر للطوارئ، وأنشأت قوات الجيش مستشفى مجهزًا جيدًا في أديامان تركيا. على الرغم من تدمير البنية التحتية ، لم يكن هناك كهرباء، والوقود كان منخفضًا ، حضرنا مع مرافق جيدة جدًا. وأنقذنا بعض الناس كانوا على قيد الحياة، وانتشلنا بعض الجثث، وساعدنا في إزالة الأنقاض.





وتابع كوليوند :"شعرنا أن هناك أيضًا جزءًا من ترابنا، ولهذا السبب عملنا بقلبنا وأرواحنا، لقد ساعدنا كأنهم إخواننا وأخواتنا. عملنا بنفس الطريقة في سوريا، ورغم أن السوريين كانوا في أزمة أكثر صعوبة ، فقد قدمنا ​​خدماتنا بكل قوتنا واعتزاز، ووفقًا لأوامر قائد الثورة الاسلامية والحكومة الكريمة، سنساعد حيثما دعت الحاجة.

وفيما يتعلق بتقييم الصليب الأحمر الدولي لأداء الهلال الأحمر الايراني من جهة تقديم المساعدات والنشاطات في مختلف المجالات، قال كوليوند :"إن هذه المنظمة لديها تقييمات جيدة جدًا تجاه الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الايراني والصليب الأحمر ، من بين حوالي مائة دولة كانت موجودة في تركيا، وكانت إيران الدولة الوحيدة التي تم تكريمها من قبل السيد روكا رئيس الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC) هي الهلال الأحمر لجمهورية إيران الإسلامية، كما أهدى رئيس جمهورية تركيا المحترم آخر وسام الجدارة والتفاني في خدمة حكومة الدولة التركية، إلى جانب درع تقدير خاص لجمعية الهلال الأحمر الإيراني، بالطبع ، تم تكريم العديد من الأشخاص الآخرين خلال الحفل الكبير، وكان ترحيب واستقبال ومكافأة الهلال الأحمر الإيراني فريدًا من نوعه.

وحول حصول جمعية الهلال الأحمر الايراني على جائزة هنري دافيسون لمرتين والسبب في حصول الهلال الأحمر على تلك الجائزة، أشار كوليوند الى أن إلى ميدالية هنري دافيسون تعتبر أعلى ميدالية للصليب الأحمر الدولي، وقال إن هذه الميدالية تُمنح للدول الناجحة كل عامين، في عام 1382، حصلت جمعية الهلال الأحمر الإيرانية على هذه الجائزة، وفي يونيو من العام الماضي ، تمكنت جمعية الهلال الأحمر الإيرانية من استلام هذه الجائزة مرة أخرى، والتي جاءت نتيجة للأنشطة الجادة للغاية لجمعية الهلال الأحمر، وخاصة في الأشهر الثمانية الماضية والتي حدث فيها فيضانات وزلازل وكان منتشرة لدينا الكورونا وأعمال إنسانية وأعمال الشباب. كانت هناك تقييمات مكثفة للغاية لجمهورية إيران الإسلامية.







ولفت كوليوند :"لعب الهلال الأحمر دورًا جيدًا جدًا على المستوى الدولي ، وقد حصلنا على هذه الجائزة في المنتدى العالمي، لهذا السبب ، أصبحنا لأول مرة مسؤولين عن لجنة صياغة برامج الجمعية العالمية وتم تحقيق نجاح جيد لجمعية الهلال الأحمر الإيراني.

وأشار رئيس جمعية الهلال الأحمر إلى التخطيط والاستعدادات الخاصة للنجاح في حالات الطوارئ وقال: إن نقاط القوة في جمعية الهلال الأحمر لجمهورية إيران الإسلامية هي القوى ذات الخبرة والخبرة والمهارة والرشاقة وهناك الملايين من المتطوعين لدينا الذين يساعدوننا على الفور بدون أجر بمجرد الاتصال.



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