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اللواء محمد باقري يؤكد لسلطان عمان ان بإمكان طهران ومسقط ان تثبتا من خلال اجرءاتهما المشتركة عدم الحاجة للتواجد الاجنبي في المنطقة

الثلاثاء ٠٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

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