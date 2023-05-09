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سلطان عمان يحمل رئيس الاركان الايراني تحياته الحارة لقائد الثورة الاسلامية والرئيس الايراني مؤكدا انه سيزور ايران في القريب العاجل

الثلاثاء ٠٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

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