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هيئة المحلفين في محكمة بنيويورك تحمل ترامب المسؤولية في قضية الممثلة الإباحية وتقرر تغريمه 5 ملايين دولار

الثلاثاء ٠٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

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