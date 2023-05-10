الأربعاء ١٠ مايو ٢٠٢٣
٠٣:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيسي: تنفيذ العدالة في ملف اغتيال قادة مكافحة الإرهاب لا ينبغي أن يخضع لمضي الزمن

رئيسي: تنفيذ العدالة في ملف اغتيال قادة مكافحة الإرهاب لا ينبغي أن يخضع لمضي الزمن
الأربعاء ١٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي ، لدى استقباله رئيس مجلس القضاء الاعلى العراقي فائق زيدان، بان تنفيذ العدالة في ملف اغتيال قادة مكافحة الارهاب لا ينبغي ان يخضع لمضي الزمن.

العالم - ايران

وأشار السيد إبراهيم رئيسي ، خلال استقباله في طهران اليوم الثلاثاء، فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي ، إلى ايضاحاته بخصوص متابعة ملف اغتيال قادة المقاومة وقال ان إرادة الحكومة والنظام القضائي العراقي في متابعة ملف جريمة الاميركيين المروعة في اغتيال الشهيدين سليماني وأبو مهدي المهندس، وتسليم الآمرين والمتورطين ومرتكبي هذه الجريمة إلى يد العدالة امر واضح بالنسبة لنا.

واكد رئيسي على أن تنفيذ العدالة في ملف اغتيال قادة مكافحة الإرهاب لا ينبغي أن يخضع لمضي الزمن ، وقال : إن متابعة هذا الملف حتى الوصول الى النتيجة ستظهر أن إيران والعراق لا يتوانيان في تنفيذ العدالة ازاء من لا يلتزمون بأي عهد وميثاق.

وإشار الرئيس الايراني إلى استمرار التعاون المكثف بين طهران وبغداد في مجال الطاقة، مؤكدا على ضرورة التزام الحكومة العراقية والاسراع في تنفيذ تعهداتها.

بدوره اكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان وفقا لارنا، في هذا اللقاء على أهمية تطوير العلاقات والتعاون القضائي مع الجمهورية الإسلامية الايرانية ، وقال إن من أهم الأمثلة على التعاون القضائي بين البلدين الجارين والشقيقين محاكمة كل من شارك في الجريمة الإرهابية المتمثلة في اغتيال قادة مكافحة الإرهاب.

كما قدم زيدان تقريرا عن اجراءات بلاده لسداد مستحقات ايران في مجال بيع الغاز والكهرباء للعراق.

روابط ذات صلة

إتفاق إيراني عراقي على توسيع التعاون القضائي بين البلدين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سلطان عُمان لباقري: سأزور طهران في المستقبل القريب

رئيسي: تنفيذ العدالة في ملف اغتيال قادة مكافحة الإرهاب لا ينبغي أن يخضع لمضي الزمن

بعد تصريحات جيك سوليفان غير المسؤولة والعدائية والاستفزازية إيران تحذر من أي حسابات خاطئة أو مغامرات اثر تصريحات أميركا الاستفزازية

قائد الحرس الثوري: داعمو اعمال الشغب يعيشون حاليا حالة الفوضى

اميرعبداللهيان: اجتماع موسكو الرباعي رسالة قوية مفادها التركيز على الحل السياسي

ستولتنبرغ: "الناتو" لن يضم دولا آسيوية إلى صفوفه