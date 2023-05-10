سلطان عُمان لباقري: سأزور طهران في المستقبل القريب

العالم - ايران

وأعرب اللواء باقري في بدء اللقاء عن ارتياحه لزيارته عمان الشقيقة والصديقة ،واصفا العلاقات بين البلدين بانها مستديمة وإيجابية ، وقال ان سماحة قائد الثورة الاسلامية يعتبر ان سلطنة عمان هي جارة جيدة لإيران.

وأثناء تحليله الوضع في العالم الذي هو على وشك الدخول في نظام جديد قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة: ان مستقبل العالم يشير الى نظام متعدد الأقطاب ؛ نظام فيه قوة العالم قيد الانتقال من الغرب إلى آسيا، وهذه التطورات تركت تاثيرا على منطقتنا ، ونحن بالتأكيد بحاجة إلى توطيد العلاقات العسكرية وإرساء الأمن في مضيق هرمز وبحر عمان وشمال غرب المحيط الهندي.

وصرح اللواء باقري أن سياسات إيران المبدئية هي ضمان الأمن المحلي في المنطقة ، وشدد على أن الإجراءات المشتركة لإيران وسلطنة عمان يمكن أن تخلق أمنًا أفضل وان تثبت أنه لا حاجة لتواجد الأجانب في المنطقة.

وأشار إلى السياسات الحكيمة التي تنتهجها سلطنة عمان في الشأن اليمني وقال: يجب أن تستمر الجهود لإحلال السلام العادل والحفاظ على وحدة أراضي اليمن.

من جانبه رحب سلطان عمان باللواء باقري رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية ، وقال: "أبلغ تحياتي الحارة إلى قائد الثورة الاسلامية والرئيس الايراني وإن شاء الله سازور إيران في القريب العاجل ".

وشدد سلطان عمان كذلك على ضرورة تعزيز التعاون العسكري والصناعة الدفاعية بين البلدين وقال : يجب النهوض بمستوى التعاون في مختلف المجالات الدفاعية والعسكرية بين القوات المسلحة في البلدين.

وأكد سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد ، على مشاركة القوة البحرية العمانية في المناورات الدولية في إيران، وقال: أن أمن مضيق هرمز وبحر عمان يمكن ضمانه من قبل دول المنطقة.