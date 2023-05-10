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بعدعودة سوريا الى الجامعة العربية..

دمشق والرياض تستأنفان عمل بعثتيهما الدبلوماسيتين

دمشق والرياض تستأنفان عمل بعثتيهما الدبلوماسيتين
الأربعاء ١٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت دمشق والرياض، الثلاثاء، استئناف عمل بعثتيهما الدبلوماسيتين بعد أيام من استعادة سوريا مقعهدها في جامعة الدول العربية.

العالم - سوريا

وحسب ما نقلت وكالة "سانا" السورية عن مصدر رسمي في الوزارة الخارجية السورية قوله: إنه انطلاقا من الروابط العميقة والانتماء المشترك لشعبي الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية، وتجسيدا لتطلعات شعبي البلدين، وإيمانا من الجمهورية العربية السورية بأهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين الدول العربية بما يخدم العمل العربي المشترك، فقد قررت الجمهورية العربية السورية استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية.

من جانبها قالت وزارة الخارجية السعودية الثلاثاء، في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية "واس" إن الخطوة هذه أخذت "في الاعتبار" قرار مجلس وزراء خارجية الدول العربية الأسبوع الماضي، القاضي باستئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية.

وتستضيف الرياض في 19 أيار/مايو "القمة العربية" الثانية والثلاثين.

والأحد، قررت الجامعة العربية استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعاتها، بعد أكثر من 11 عاما على تعليق أنشطة دمشق.

وانتهت بذلك عزلة دبلوماسية فرضتها دول عربية عدة منذ بداية النزاع في 2011 على الحكومة السورية.

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بعدعودة سوريا الى الجامعة العربية.. دمشق والرياض تستأنفان عمل بعثتيهما الدبلوماسيتين

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