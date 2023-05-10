الاحتلال يسلم جثمان شهيدا من اريحا

العالم - فلسطين

وأعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية في تصريح لها، أن طواقم الهيئة والهلال الأحمر الفلسطيني وذوي الشهيد استلمت جثمان الشهيد سليمان عايش عويض من مخيم عقبة جبر بمحافظة أريحا والأغوار.

ومن المقرر أن يتم نقله لمستشفى أريحا الحكومي، ومن ثم يوارى جثمانه الطاهر الثرى حسب ترتيبات عائلته وذويه.

وفي 24 أبريل/نيسان الماضي، استشهد الشاب “عويض” برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها لمخيم عقبة جبر بمدينة أريحا، وعلى إثره اندلعت مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز تجاه المواطنين، ما أسفر عن شهيد و3 إصابات.