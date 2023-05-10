ملخص.. الاحتلال الإسرائيلي يترقب ثمنه جرائمه في غزة

العالم – مع الحدث

وقال ضيف الحلقة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محفوظ منور إن جؤمة الاحتلال باغتيال قادة الجهاد هي جريمة كبيرة لأنها طالت ناس آمنين في منازلهم مشيرا الى أن استهداف قادة المقاومة هو فعل دائم للاحتلال ولكن استهداف الناس الآمنين في منازلهم هي جريمة للاحتلال وعليه أن يتحمل تبعات هذا الفعل الاجرامي.

محفوظ منور أضاف أن اليوم لديها ارادة للرد على المستوى الجماعي وإن الرد لا يختصر على حركة الجهاد الاسلامي بل أن كل فصائل المقاومة على استعداد للرد على جرائم الاحتلال.

من جهته قال القيادي بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اياد غبن ان استشهاد قادة الجهاد هي جريمة بشعة اقدم عليها الكيان الصهيوني في اطار كسر ارادة المقاومة الفسطينية مؤكدا ان امام هذه الجريمة التي تحتاج الى رد قاسي هناك تكتيك واستراتيجية للمقاومة جديدة بكيفية التعامل مع الاحتلال الصهيوني.

وأضاف أن التخبط والهروب الجماعي للمستوطنين من غلاف غزة الا الاراضي المحتلة الاخرى يؤكد خوف الكيان من رد المقاومة المحتوم.

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