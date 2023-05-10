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بيروت: نرحب بأي زيارة سورية إلى لبنان

بيروت: نرحب بأي زيارة سورية إلى لبنان
الأربعاء ١٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠٧:١٢ بتوقيت غرينتش

رحب وزير الخارجية اللبناني "عبدالله بو حبيب"، بأي زيارة سورية إلى لبنان، ولافتا الى أنه من الممكن أن يجتمع رئيس الحكومة اللبنانية "نجيب ميقاتي" مع الرئيس السوري "بشار الأسد" في قمة الرياض المقرر عقدها 19 مايو.

العالم - لبنان

وأوضح بو حبيب في حديث لقناة الجديد، أن "كافة الدول العربية كافة ترحب بسوريا في جامعة الدول العربية لكن لا يمكننا التعاون معها خوفا من العقوبات الأميركية، ونعمل تحت مبدأ النئي بالنفس".

وحول انتخاب رئيس للجمهورية أكد وزير الخارجية اللبناني، أنه "لن يظهر اي مرشح آخر للرئاسة طالما ان هناك مرشحين قويين هما رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزيف عون الذي لديه مركز اتى منه اربعة رؤساء من الماضي آخر ثلاثة كانوا بقيادة الجيش".

واشار بوحبيب، تعليقا على ملف عودة النازحين السوريين، إلى أن "سوريا لا تستطيع اعادتهم وقالها لنا الاسد "اهلا وسهلا بهم اذا بدهم يرجعوا لكن انا لا استطيع اجبارهم على العودة طالما أن الامم المتحدة تدفع لهم".

وتابع: "لم يعد هناك حرب في سوريا ولا احد منا في لبنان يعتقد ان النازحين السوريين في لبنان هم نازحين".

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