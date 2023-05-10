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اللواء باقري: العلاقات الإيرانية السورية لها ماض عريق وعمق كبير

اللواء باقري: العلاقات الإيرانية السورية لها ماض عريق وعمق كبير
الأربعاء ١٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٤ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري بان العلاقات الايرانية السورية لها ماض عريق وعمق كبير.

العالم - ايران

جاء ذلك في تصريح ادلى به اللواء باقري خلال استقباله في طهران اليوم الاربعاء رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة السورية العماد عبد الكريم محمود إبراهيم.

وقال اللواء باقري في هذا اللقاء: إن الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين قائمة على الدوام واحدثها الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية الى سوريا اخيرا بما يدل على ان العلاقات بين البلدين تحظى بماض طويل وعمق كبير.

وأضاف: ان العلاقات بين البلدين ذات تاريخ طويل بحيث اتسعت هذه العلاقات منذ بداية انتصار الثورة الإسلامية وعهد الرئيس الراحل حافظ الأسد واكتسبت عمقاً وقوة كبيرين مع امتزاج دماء جنود البلدين.

وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية: على رأس هؤلاء الشهداء الفريق سليماني الذي ضحى بحياته من أجل قوة المقاومة في طريق الإسلام.

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