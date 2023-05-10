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غزة.. إستشهاد مزارع في خانيونس باستهداف اسرائيلي+فيديو

الأربعاء ١٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠٩:١١ بتوقيت غرينتش

استشهد اليوم الأربعاء، مزارع فيما أصيب آخر بجراح خطيرة في استهداف صهيوني شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، في حين شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

العالم - فلسطين

وحسب ما نقلت وكالة فلسطين اليوم، بأن قوات الاحتلال استهدفت مجموعة من المزارعين شرق خانيونس أدى لإستشهاد أحدهم وإصابة آخر بجراح خطيرة.

ووصل جثمان الشهيد والإصابة إلى مستشفى الأوروبي جراء القصف الإسرائيلي شرقي محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

الغارات استهدفت منصات صواريخ تابعة للمقاومة الفلسطينية، وأراض زراعية خالية.

من جهتها، لم تؤكد حركة الجهاد الإسلامي أن المستهدفين هم من عناصرها، كما لم يبلغ عن وقوع أي إصابات جراء القصف الإسرائيلي الأخير.

وكانت قوات الاحتلال قتلت فجر اليوم الأربعاء فلسطينيين اثنين في بلدة قباطية جنوبي مدينة جنين بالضفة الغربية، بينما اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوبي جنين لاعتقال مطلوبين، بينما استهدفت المقاومة آليات الاحتلال بعبوات ناسفة محلية الصنع.

وقد شيّعت بلدة قباطية جثماني الشهيدين راني قطنات (25 عاما) من مخيم جنين والشهيد أحمد عساف (18 عاما) من بلدة قباطية، اللذين استشهدا برصاص قوات الاحتلال في اشتباكات مسلحة اندلعت في البلدة خلال تصدي الشبان الفلسطينيين لاقتحام قوات الاحتلال.

وفي القدس، اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين ليل الثلاثاء/الأربعاء في العيساوية، بعد إحراق حافلة للمستوطنين زعم جيش الاحتلال أنها دخلت البلدة عن طريق الخطأ.

ومع غارات اليوم رتفع حصيلة شهداء غارات الاحتلال على القطاع أمس واليوم إلى 16 شهيدا، بينهم 3 من قادة سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) مع زوجاتهم وعدد من أطفالهم.

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