شاهد.. المقاومة الفلسطينية تدك مستوطنات الاحتلال بصواريخ

العالم - فلسطين

وبدأت المقاومة الفلسطينية ظهر اليوم الاربعاء، بضرب المستوطنات "الاسرائيلية" في غلاف قطاع غزة.

وقالت مراسلة قناة العالم الاخبارية في غزة، إن المقاومة اطلقت 40 قذيفة صاروخية على المستوطنات في غلاف غزة.

تعطلت حركة الملاحة الجوية بمطار بن غوريون في "تل أبيب" بعد إطلاق صواريخ المقاومة من غزة.

وقالت مصادر اعلامية ان صافرات الإنذار دو ، في ايفيم، كلية سابير، مفتاحيم، مفلاسيم وسديروت .

وفي تعليق أولي للإعلام العبري على إطلاق الصواريخ انه بعد 36 ساعة من الانتظار ..وابل من الصواريخ يضرب الجنوب من سديروت إلى عسقلان.

وحسب اذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي أطلقت المقاومة نحو 26 صاروخا من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الجنوبية فيما تم اعتراض 9 صواريخ أطلقت من غزة باتجاه سديروت.

كما أفادت معلومات صحفية بأن مستوطنات إسرائيلية على الحدود مع لبنان بدأت بفتح الملاجئ العامة.

فيما جدد طيران الاحتلال الاسرائيلي القصف على شمال قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي هدفا شرق مخيم البريج وسط غزة وألسنة الدخان تتصاعد من المكان.

وفي وقت سابق اليوم، زعم الاحتلال الاسرائيلي، استهداف خلية للجهاد الإسلامي كانت تستعد لقصف صاروخي من قطاع غزة.

كما استشهد مزارع واصابة آخر بجروح حرجة، في قصف نفذته طائرة إسرائيلية بدون طيار شرق بلدة عبسان شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.