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فيديوغرافيك.. أطفال فلسطين والإجرام الصهيوني

الأربعاء ١٠ مايو ٢٠٢٣ - ١٠:٠٤ بتوقيت غرينتش

استشهد 15 فلسطينيا، معظمهم من الأطفال والنساء وأصيب 20 آخرون على الأقل، في سلسلة غارات متزامنة نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني أمس الثلاثاء عبر طيرانها الحربي، على أرجاء متفرقة من قطاع غزة.

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فيديوغرافيك.. أطفال فلسطين والإجرام الصهيوني