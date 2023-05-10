الرئيس السوري يتلقى دعوة رسمية من الرياض للمشاركة في قمة الجامعة العربية المقررة

العالم - سوريا

ونقل الدعوة للرئيس السوري السفير نايف السديري سفير السعودية في الأردن.

وحمل الرئيس السوري السفير السديري تحياته وشكره لملك السعودية على الدعوة، مؤكدا أن انعقاد القمة العربية المقبلة في السعودية سيعزز العمل العربي المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب العربية.

وكانت أعلنت دمشق والرياض، الثلاثاء، استئناف عمل بعثتيهما الدبلوماسيتين بعد أيام من استعادة سوريا مقعهدها في جامعة الدول العربية.

وتبنى وزراء الخارجية العرب، الأحد، قرار عودة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية واستئناف مشاركة وفودها في اجتماعات مجلسها، بعد ما يزيد على عشر سنوات من تعليق عضويتها.