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أمير عبداللهيان: سيتم إيفاد السفير الإيراني الى الرياض قريبا

أمير عبداللهيان: سيتم إيفاد السفير الإيراني الى الرياض قريبا
الأربعاء ١٠ مايو ٢٠٢٣ - ١١:٥١ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الخارجية على ارادة مسؤولي السياسة الخارجية الإيرانية والسعودية بإعادة فتح سفارتي وقنصليات البلدين وقال سيتم الإعلان عن إعادة فتح السفارة السعودية في طهران وتعيين السفير الإيراني لدى السعودية.

العالم - إيران

واوضح حسين اميرعبداللهيان الذي كان حضرا امس الثلاثاء بمجلس الشورى الاسلامي، أوضح في مقابلة نشرت اليوم - الأربعاء - حول إعادة فتح السفارة السعودية في طهران وتعيين السفير الإيراني في الرياض: سنتم إعادة فتح السفارة السعودية في طهران وتعيين السفير الإيراني لدى السعودية وسيتم الإعلان عنها "قريباً".

وأضاف: عودة العلاقات الطبيعية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية تمنح البلدين والمنطقة قدرة كبيرة .

والتقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان نظيره السعودي فيصل بن فرحان قبل شهر في العاصمة الصينية بكين وتمخض اللقاء عن بيان مشترك لاستئناف العلاقات السياسية والدبلوماسية بحيث يمكن إعادة فتح السفارات والقنصليات في أسرع وقت ممكن.

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