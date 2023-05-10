حماس: ضربات المقاومة الموحدة جزء من الرد على 'مجزرة' قولت الاحتلال

العالم - فلسطين

وأضافت، أن "رد المقاومة الفلسطينية واجب وثابت على كل عدوان، وهي موحدة في الميدان وحاضرة بقوة لردع الاحتلال الإسرائيلي"، مؤكدة أن "جرائم الاحتلال ومخططاته العدوانية لن تفلح في ثني شعبنا عن مواصلة صموده ونضاله وسيدفع العدو ثمنها باهضا".

وتابعت حماس: "قادة العدو توهموا أنهم أحرزوا نصراً بعدوانهم وانتظارهم ردّ المقاومة زماناً ومكاناً أربك حساباتهم الضيّقة وشلّ الحياة في كيانهم الهش".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، عن إطلاق وابل من الصواريخ من قطاع غزة تجاه جنوب الكيان، مؤكدا تفعيل صافرات الإنذار في عسقلان ومنطقة لاكيش.

وفي الوقت نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي، بدء شن هجوم واسع النطاق على قطاع غزة.