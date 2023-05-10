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تدشين قاعدة جوية لحرس الثورة الاسلامية جنوب شرقي إيران

الأربعاء ١٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

بحضور القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء "حسين سلامي"، تم تدشين قاعدة جوية للطائرات المروحية والمسيرة التابعة لطيران القوة البرية لحرس الثورة الاسلامية في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران.

العالم - إيران

ونقلا عن العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية، فقد تم بحضور القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، تدشين القاعدة الجوية للطائرات المروحية والمسيرة في جنوب شرق البلاد لطيران القوة البرية لحرس الثورة الاسلامية، باسم "الشهيد علي عربي" في زاهدان.

وتم انشاء هذه القاعدة باستخدام أحدث الإرشادات الهندسية الفنية والمطابقة لمعايير الطيران من قبل الهندسية القتالية لحرس الثورة الاسلامية والخبراء الايرانيين، حيث تتوفر فيها امكانية هبوط وإقلاع جميع أنواع الطائرات المروحية الهجومية والقتالية واللوجستبة –الاغاثية والطائرات المسيرة.

وقال قائد القوات البرية لحرس الثورة الاسلامية "العميد محمد باكبور"، أن الهدف من تأسيس هذه القاعدة، هو استخدام أسطول الطائرات المروحية التابعة للقوات البرية لحرس الثورة الاسلامية في جنوب شرق البلاد لتنفيذ المهمات الامنية –الدفاعية الكبيرة والاغاثة والانقاذ ومساعدة المواطنين وتقديم الخدمات.

وأضاف: أن هذه القاعدة تتمتع بامكانية الصيانة والانزال و الاقلاع لعشرات المروحيات في آن واحد، وجميع القدرات اللازمة للتزود بالوقود وحظائر الطائرات والإصلاحات والصيانة في هذه القاعدة.

هذه القاعدة التي انضمت إلى أسطول القوات الجوية لحرس الثورة الاسلامية، قادرة على استقبال جميع أنواع الطائرات المروحية في فئات مختلفة ، بما في ذلك 205 ، 206 ، 214 ، -mi 17 ، 209 ، الطائرات المسيرة وغيرها.

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شاهد بالفيديو.. تدشين قاعدة جوية لحرس الثورة الاسلامية جنوب شرقي إيران

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