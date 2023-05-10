الأربعاء ١٠ مايو ٢٠٢٣
٠٣:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

كنعاني: على النظام الداعم للانقلابات أن يمتنع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول

كنعاني: على النظام الداعم للانقلابات أن يمتنع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول
الأربعاء ١٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:١٧ بتوقيت غرينتش

علق المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية الايرانية " ناصر كنعاني" على دعم بعض الأنظمة للإنقلابات ضد الحكومات الشعبية ، قائلاً "يجب أن يشعر النظام الداعم لهذا النوع من الإنقلابات بالمسؤولية تجاه التزاماته الدولية والانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان داخل الولايات المتحدة وان يمتنع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

العالم - إيران

وقد إعتبر ناصر كنعاني اليوم الاربعاء في تغريدة له على تويتر:" إن النظام الذي يدعم الانقلابات ضد الحكومات الشعبية لطالما كان يدعم الأنظمة غير الديمقراطية والحكومات غير المنتخبة ، بما في ذلك نظام الشاه الطاغوت، وضحى بالحريات والحقوق الأساسية للدول من أجل مصالحه غير المشروعة. "

وأضاف مغرّداً :" إنّه و بدلاً من الحكم على حرية التعبير والحقوق الأساسية للدول الأخرى من الأفضل لهذا النظام أن يشعر بالمسؤولية تجاه التزاماته الدولية والانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان داخل الولايات المتحدة الامريكية وخاصة بالنسبة للأقليات العرقية من افراد الشعب، وان يمتنع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول وفقاً لمبادىء ميثاق الامم المتحدة."

روابط ذات صلة

الخارجية الإيرانية ترد على مواقف السفارة السويدية التدخلية

خارجية إيران: 'إسرائيل' وحش قاتل للأطفال وكابوس الطفل الفلسطيني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 10-05-2023

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 10-05-2023

شاهد.. المؤتمر الثامن والثلاثون للأشعة بإستضافة طهران

بالفيديو.. اتفاق على رسم خريطة طريق لتعزيز العلاقات بين تركيا وسوريا

'داعش' يتبنّى تفجير مركبة داخل مركز شرطة بدمشق تسبّب بمقتل ضابط سوري

على هامش الإجتماع الرباعي في موسكو.. أمير عبداللهيان يلتقي نظيره التركي